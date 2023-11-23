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Новый сериал о Букиных начнет выходить 18 декабря

Ситком будет состоять из 10 серий

23 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Постер сериала "Букины" / ТНТ
Постер сериала "Букины" / ТНТ

Премьера ситкома "Букины" состоится 18 декабря в 20:00 на ТНТ, сообщает "РГ".

Он стал продолжением комедийного сериала "Счастливы вместе", который транслировался на этом же телеканале с 2006 по 2013 год.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Также к касту присоединился звезда "Кухни" Михаил Тарабукин, который играет роль ухажера героини Сагаловой.

Новый сериал будет состоять из 10 серий по 24 минуты. Не исключено, что он получит продолжение.

Кино телевидение

Комментарии 7

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Гость

07:38:20 23-11-2023

Так Дашу недавно с наркотиками ловили. Наверное прокапалась

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гость

08:36:37 23-11-2023

дЕбилизация населения продолжается

  7 Нравится
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Гость

08:40:56 23-11-2023

Великое достояние кинематографа! Высокодухованая часть общества залипнет в экраны.

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Гость

08:43:33 23-11-2023

Светка будет. Жду показа с нетерпением.

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Гость

10:21:58 23-11-2023

Просто пир духа! Отдых разума!

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Гость

10:28:27 23-11-2023

Гость (10:21:58 23-11-2023) Просто пир духа! Отдых разума!... у вас один пробел лишний. угадаете какой?)

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Гость

11:44:37 23-11-2023

Гость (10:28:27 23-11-2023) у вас один пробел лишний. угадаете какой?)... Он это и имел в виду, поставил пробел, чтобы не заблокировали.

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