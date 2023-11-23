Новый сериал о Букиных начнет выходить 18 декабря

Ситком будет состоять из 10 серий

23 ноября 2023, 07:30, ИА Амител

Постер сериала "Букины" / ТНТ

Премьера ситкома "Букины" состоится 18 декабря в 20:00 на ТНТ, сообщает "РГ".

Он стал продолжением комедийного сериала "Счастливы вместе", который транслировался на этом же телеканале с 2006 по 2013 год.

К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Также к касту присоединился звезда "Кухни" Михаил Тарабукин, который играет роль ухажера героини Сагаловой.

Новый сериал будет состоять из 10 серий по 24 минуты. Не исключено, что он получит продолжение.