Новый сериал о Букиных начнет выходить 18 декабря
Ситком будет состоять из 10 серий
23 ноября 2023, 07:30, ИА Амител
Постер сериала "Букины" / ТНТ
Премьера ситкома "Букины" состоится 18 декабря в 20:00 на ТНТ, сообщает "РГ".
Он стал продолжением комедийного сериала "Счастливы вместе", который транслировался на этом же телеканале с 2006 по 2013 год.
К своим ролям вернулись Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Также к касту присоединился звезда "Кухни" Михаил Тарабукин, который играет роль ухажера героини Сагаловой.
Новый сериал будет состоять из 10 серий по 24 минуты. Не исключено, что он получит продолжение.
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