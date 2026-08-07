Общественная палата и партии Алтайского края договорились о наблюдении за выборами

В регионе подготовят около четырех тысяч наблюдателей

07 августа 2026, 11:25, ИА Амител

Подписание соглашения в ОП АК / Фото: пресс-служба "Единой России"

Общественная палата Алтайского края и региональные отделения политических партий заключили соглашение о взаимодействии во время наблюдения за выборами 2026 года. Документ призван обеспечить участие граждан в общественном контроле за голосованием и помочь сделать избирательный процесс более открытым.

Кто подписал соглашение

Подписи под документом поставили председатель Общественной палаты Алтайского края Сергей Приб и представители семи региональных отделений партий. Это секретарь алтайского отделения "Единой России" Александр Романенко, координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев, председатель Совета регионального отделения "Справедливой России" Александр Терентьев и секретарь Совета регионального отделения "Новых людей" Никита Федюнин.

Также документ подписали первый секретарь крайкома "Коммунистов России" Юлия Гаазе, председатель Совета регионального отделения "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Елена Хрусталева и председатель Совета регионального отделения "Российской экологической партии "Зеленые" Владимир Кириллов.

Подписание соглашения в ОП АК / Фото: пресс-служба "Единой России"

Наблюдателей подготовят к сентябрю

Общественный штаб наблюдения за выборами работает в Алтайском крае шесть лет. Его представители присутствуют на избирательных участках и фиксируют возможные нарушения во время голосования.

Член Общественной палаты Алтайского края, руководитель регионального штаба общественного наблюдения Алексей Чесноков рассказал, что соглашение продолжает договоренности, которые ранее оформили на федеральном уровне.

По его словам, присутствие наблюдателей на участках само по себе снижает вероятность конфликтных ситуаций и нарушений. Обучение проходят как общественные наблюдатели, так и представители партий.

«Всего в течение лета планируем обучить около четырех тысяч человек. Наши наблюдатели будут на всех избирательных участках», — сообщил Алексей Чесноков.

Глава регионального отделения "Единой России" Александр Романенко отметил, что, несмотря на конкуренцию между партиями, участники кампании заинтересованы в соблюдении единых правил и прозрачности голосования.

«При большой конкурентной борьбе мы должны сохранить главные принципы выборов — это честность и демократичность. Тем самым мы покажем всему миру, что политическая борьба в нашей стране идет открыто, что жители страны едины и сплочены. Наблюдать за выборами будут представители общественности, и мы полностью им доверяем», — подчеркнул Романенко.

Социалист Александр Терентьев призвал жителей края принять участие в выборах. По его словам, активность избирателей напрямую влияет на итоги голосования и на то, как будут реализованы договоренности, закрепленные в подписанном соглашении. А Елена Хрусталева назвала подписание документа важным этапом подготовки ее политического объединения к кампании. Она отметила, что в нынешней избирательной кампании организация участвует более широким составом, и выразила надежду на открытое и прозрачное проведение голосования.

18–20 сентября 2026 года в России пройдут выборы в Госдуму девятого созыва, где изберут 450 депутатов. Жители Алтайского края также будут голосовать за новый созыв регионального Законодательного собрания. Также в России в эти дни пройдут выборы глав 11 регионов и депутатов парламентов еще в 38 субъектах.