110 фельдшерско-акушерских пунктов в Алтайском крае получат новые электрокардиографы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего на эти цели из бюджета направили 18,9 млн рублей. Аппараты приобрели по региональной программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Суммарно в крае работает более 230 электрокардиографов, которые в онлайн-режиме передают информацию в Алтайский краевой кардиодиспансер. Впервые оборудование закупили для бригад медицинской помощи, тогда как новые электрокардиографы предназначены для ФАПов.

«Теперь в районах будет возможность сделать кардиограмму в ФАПе, и данные о состоянии пациента моментально поступят на расшифровку в круглосуточный консультативно-диагностический центр кардиодиспансера. Это благо не только для пациента, которому в течение нескольких минут поставят диагноз, но и для фельдшера. Он будет понимать, что в выборе тактики лечения ему помогут квалифицированные специалисты», — сказано в сообщении.

Современные технологии позволяют оказать максимально быструю помощь даже тем пациентам, которые живут в удалённых районах края. Кардиограф мобильный, поэтому снять кардиограмму медицинский работник может даже на дому при оказании неотложной медицинской помощи.

По данным краевого Минздрава, комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который реализуется в регионе от уровня ФАПа до специализированной клиники, даёт значимые результаты: за девять месяцев 2022 года, по сравнению с 2021-м, удалось сохранить 1164 жизни.