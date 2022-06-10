170 млн рублей направили на ремонт участка трассы Алейск — Буканское в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба Минтранса региона, в 2022 году специалисты Центрального ДСУ выполняют мероприятия в Мамонтовском районе.

Чтобы увеличить несущую способность покрытия, работы выполняются при помощи метода холодной регенерации, что предполагает использование старого основания дороги с добавлением бетона, и дальнейшей укладкой слоев асфальтобетона. Стоимость работ составляет 170 миллионов рублей.

«К нам поступало немало жалоб от проезжающих по этой дороге жителей, здесь наблюдается достаточно высокая интенсивность движения, в связи с чем было принято решение о поступательном ремонте этого направления, в дальнейшем эта работа будет продолжена», — отметил начальник отдела ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай Анисимов.

Напомним, что за 2021-2022 годы на трассе обновят чуть более 15 километров покрытия. Сейчас 6 км дороги уже ввели в эксплуатацию.