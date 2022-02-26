32 самовольно построенные рекламные конструкции демонтировали в Барнауле

C начала 2021 года в Железнодорожном районе Барнаула выявили 36 рекламных конструкций, которые либо были самовольно размещены, либо находились в ненадлежащем состоянии. Сейчас 32 из этих конструкций ликвидированы, сообщает мэрия города.

По остальным четырём направлены предписания на демонтаж. Конструкции без разрешительной документации выявили на улицах Мерзликина, Молодёжной, Матросова, Челюскинцев, Советской Армии, Северо-Западной, Антона Петрова, на проспектах Красноармейском, Социалистическом, Строителей, Ленина, а также на площади Победы.

Размещение рекламных и информационных конструкций на фасадах зданий запрещено без согласования с администрацией района. Самовольное возведение рекламы влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 1000 до 10 000 рублей, на юридических лиц — от 5000 до 50 000 рублей.