+32, возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 4 июля

Новая рабочая неделя встретит жителей Алтайского края жаркой погодой. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха прогреется +22...+27 градусов, по югу местами до +32 градусов. По западу местами кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, по западу местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.

Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.