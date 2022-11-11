67% родителей поддержали введение курса начальной военной подготовки в учебную программу

Портал Superjob провёл исследование поддержки введения курсов начальной военной подготовки среди родителей подростков. Согласно их опросу, за инициативу выступили 67% респондентов.

Так, возвращение в учебную программу курса поддержали 6 из 10 россиян. Они высказались за вариант: «Курс нужен, но он должен быть максимально полезным: не только строем ходить. В жизни всё может пригодиться». 22% оказались против — они сочли, что правила дорожного движения, уроки вождения и курсы оказания первой медицинской помощи будут более полезны. Воздержались 17%.

Среди мужчин больше сторонников введения курса НВП, чем среди женщин (67 и 53% соответственно). Из числа родителей старшеклассников и студентов средних профессиональных учебных заведений возвращение начальной военной подготовки в учебные программы поддерживают 67%. Чем старше респонденты, тем чаще они голосуют за инициативу депутатов, больше всего её сторонников среди граждан старше 45-ти (73%).