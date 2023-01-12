Алтайский календарь селфи, или Когда и с чем фотографироваться в разные месяцы года на Алтае

На каждый месяц года часто приходится одна "фотозона"

12 января 2023, 06:37, ИА Амител

Фото: amic.ru

Вот отгремел Новый год, а это значит, что фотографии с ёлочкой в соцсетях скоро сменят снимки с окунанием в прорубь. А там и Масленица уже недалеко, кадры с блинами тут как тут.

Чтобы точно не забыть, в какой месяц и когда делать «модные» снимки, amic.ru составил шуточный календарь селфи.

Январь. Я у проруби и в проруби

Приверженцы традиций, любители острых ощущений и просто смелые люди идут к проруби искупнуться на Крещение. И ещё — запечатлеть этот волнующий момент на камеру.















Февраль. Я с блинами и на лыжах

Последний месяц зимы пройдёт под знаком Масленицы. Праздничная неделя выпала в этом году на 20-26 февраля. Без блинов никуда. А ещё можно успеть сделать зимние фото, на лыжах, например, или на сноуборде.



























Март. Я с тюльпанами

Весна, любовь, солнышко греет. Самое время вернуться к романтичным фотосессиям в пальто с кофе. О снимках с тюльпанами (или другими цветами, которые подарили вам на 8 Марта) тоже не забываем.



























Апрель. Я на льдине

Одно из популярных барнаульских зрелищ — это ледоход. Проходит он традиционно в апреле, и многие горожане стараются поймать этот момент в объективы своих телефонов.











Май. Я и яблоня в цвету

Цветущий май так и манит нас сфотографироваться у яблонь, сирени и тюльпанов. Ну как тут устоять.



















Июнь. Я на пляже

Пляжные снимки, наверное, есть у каждой уважающей себя девушки. А «ножки-сосиски» успели уже стать мемом.



















Июль. Я в горах и в цветах

«Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал». (с)











Август. Я в подсолнухах

Август — это не только пора звездопадов, но и время фотосессий в подсолнухах. Ярко-жёлтые большие цветы, напоминающие солнце, всегда привлекали внимание. Остановиться в путешествии возле поля с подсолнухами у некоторых людей — настоящая традиция.















Сентябрь. Я в листьях

Листья, листья и ещё раз листья.















Октябрь. Я и ужас

Здесь тоже можно было сказать о бесконечных листьях, но в конце месяца врывается полюбившийся россиянам Хеллоуин.















Ноябрь. Я и снег

В ноябре случается то, что всегда удивляет коммунальные службы и восхищает романтичных особ. Первый снег.



























Декабрь. Я и ёлка

Новый год — главный праздник декабря. Волшебство, подарки и предвкушение январских каникул. И, конечно, фото у ёлочки.