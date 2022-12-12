Алтайский край передал врачам подшефного района ЛНР мобильный ФАП, специализированный автомобиль и оборудование
Сейчас между медицинскими учреждениями территорий налажены тесные рабочие связи
12 декабря замглавы Минздрава Алтайского края Сергей Насонов и представитель края Юрий Проскурин передали передвижной ФАП, специализированный медицинский автомобиль и медицинское оборудование представителям ЦРБ Славяносербского района ЛНР. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, сейчас между медицинскими учреждениями территорий налажены тесные рабочие связи.
Напомним, соглашение о сотрудничестве между Алтайским краем и Славяносербским районом 22 июня подписали губернатор Виктор Томенко и глава районной администрации Сергей Крамаренко во время визита делегации Алтайского края в ЛНР.
9 декабря в подшефный район передали экскаватор-погрузчик, который будет использоваться для устранения аварийных ситуаций на водопроводах.