Алтайский край занял второе место в России по объемам «зеленого» строительства

Алтайский край занял второе место среди регионов России по объёмам рынка «зелёного» жилищного строительства. Как сообщает газета «Известия», по данным исследования аналитиков Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, в регионе построили 85 объектов по повышенным экологическим требованиям — это составляет 29% от всех новостроек.

Напомним, что «зелёное» строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и постройки зданий, так и к их дальнейшей эксплуатации. В первую очередь, в них пытаются рационально использовать энергоресурсы, снижать негативное воздействие на окружающую среду, а также применять стройматериалы с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения.

По подсчётам экспертов, первое место по объёму «зелёного» рынка среди регионов России заняла Амурская область, где было возведено 36 «зелёных» объектов — 41% от всех новостроек региона. На третьем месте находятся Москва и Подмосковье — 1151 дом (22%). Четвёртое занимает Калининградская область (110 объектов — 14% всех новостроек), Ленинградская область (198 объектов — 7% всех новостроек).

Ещё один сибирский регион занял в списке шестое место — им оказалась Новосибирская область, в которой «зелёные» постройки составили 12% от всех новостроек — 190 объектов.