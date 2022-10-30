Алтайский военком раскрыл, где мобилизованные проходят подготовку

Мобилизованные из Республики Алтай будут проходить боевую подготовку в войсковой части в Новосибирске, рассказал военный комиссар региона Олег Денисенко.

«Наши мобилизованные будут находиться в одной войсковой части Новосибирска, где в течение месяца будут проходить боевое слаживание», — приводит его слова Telegram-канал «Горно-Алтайск».

По словам военкома, в зависимости от военно-учётной специальности резервисты будут находиться в различных подразделениях. В дальнейшем они уйдут в зону СВО в составе именно этой воинской части.

О какой именно части идёт речь, Денисенко не уточнил.

Напомним, первых мобилизованных в Республике Алтай отправили на службу 22 и 23 октября. До этого ни один человек не был призван в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.