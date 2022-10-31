АлтГУ начал подготовку к строительству нового корпуса на площади Сахарова в Барнауле

Руководство Алтайского государственного университета решило в срочном порядке провести негосударственную экспертизу проекта нового корпуса в Барнауле, который появится на площади Сахарова. Как следует из данных на сайте госзакупок, проведёт экспертизу агентство «Стройэкспертиза». Стоимость контракта составила 290 тысяч рублей.

Для чего нужна негосударственная экспертиза нового корпуса?

Это необходимо для строительных работ. Срочность заключения договора обусловлена отсутствием времени на приёмку работ между этапами разработки документации и проведением госэкспертизы. Из договора, опубликованного на сайте госзакупок, известно, что все необходимые процедуры необходимо закончить к 20 декабря этого года. Независимые эксперты должны будут проверить проектную документацию, указать недостатки, которые заказчику предстоит оперативно устранить. По итогу проведённой работы подрядчик выдаст заключение. При этом список с недочётами от него требуют уже через три дня после передачи материалов на экспертизу. После этого АлтГУ сможет участвовать в государственной экспертизе.

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Что известно о будущем корпусе АлтГУ?

Построить новый учебный блок рядом с корпусом «Д» вуз планировал ещё в 80-х годах и даже подготовил проект. Но из-за кризиса в стране в 90-е идею заморозили. Ректор вуза Сергей Бочаров неоднократно заявлял, что самостоятельно новый корпус учебное заведение построить не может. А вот федеральные власти готовы дать деньги в рамках нацпроекта «Университеты и наука», но при соблюдении ряда условий. Прежде всего, новое здание должно располагаться в нескольких минутах ходьбы от существующих корпусов АлтГУ. Единственным участком, который соответствует параметрам нацпроекта, стала территория рядом со сквером на площади Сахарова. При этом многие общественники неоднократно жаловались на проект здания.

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В марте 2022 года градсовет с третьей попытки одобрил проект здания, разработанный компанией «АрхИ Групп». Общая площадь здания составит 36,7 тыс. кв. метров. В нём — два блока из 11 и 12 наземных уровней с восемью лифтами. На подземных этажах размещена двухъярусная парковка на 136 автомобилей. В здании будут учиться около 3 тысяч студентов. Внутри корпуса разместят лектории, лаборатории, большой зрительный зал и современную библиотеку.