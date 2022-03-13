Барнаульцы пожаловались на многоэтажку, которая разваливается на две части

Жители многоэтажки по адресу 80-й Гвардейской Дивизии, 14а, рассказали о том, что их дом разваливается надвое. Об этом они написали в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул».

«Дом № 14а по адресу 80-й Гвардейской Дивизии разваливается на две части, с крыши течёт всё прям в квартиру, ЖКО только обещают и тянут время. Последний раз кирпичи упали прям возле подъезда, их кто-то по-быстрому убрал и опять забыли», — написал автор поста.

На опубликованной в социальных сетях фотографии видно, что на части фасада отвалилась кирпичная кладка. Также видно огромную трещину, которая рассекает дом на две части.