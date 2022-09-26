Барнаульцы просят поставить светофор на перекрестке, где накануне произошла авария

В Барнауле утром 26 сентября произошла авария на пересечении улицы Лазурной и проезда Северного Власихинского. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Один из автомобилей в результате аварии получил очень серьёзные повреждения. Автор сообщения предполагает, что в ДТП могли быть пострадавшие, потому что на месте работали медики.

В комментариях под постом пользователи заявили о том, что на этом перекрёстке нужно устанавливать светофор или запрещать поворот налево, чтобы снизить аварийность.