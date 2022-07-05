Без компромиссов. Почему снесли байк на проспекте Красноармейском в Барнауле и можно ли было сохранить арт-объект

Демонтаж знаменитого огромного железного байка на проспекте Красноармейском в Барнауле вызвал споры и возмущения в соцсетях. Некоторые уверены, что город лишился символа Красноармейского проспекта, а другие считают, что жители дома вправе сами решать, что будет на их земле. Amic.ru выяснил, почему снесли монумент и можно ли было оставить арт-объект в центре города.

Как всё началось?

Мотоцикл рядом с домом на пр. Красноармейском, 61, установили ещё в нулевые годы по инициативе владельца «Байк-бара» Евгения Михайлова. Тогда бизнесмен благоустроил прилегающую к бару территорию жилого дома, разместил на ней арт-объект, летнее кафе и мотостойло. По словам Евгения Михайлова, в то время участок был заполнен строительным мусором. Бизнесмен навёл порядок, привёз рулонные газоны, землю, брусчатку и так далее.

При этом Михайлов отмечает, что все работы были согласованы с комитетом по архитектуре Барнаула и с районным управлением по благоустройству, а также с предыдущим председателем ТСЖ дома № 61. Все разрешения были на руках, рассказывает Михайлов. Однако нынешний председатель ТСЖ «Факел» Александр Лукин уточняет, что земля принадлежала дому и все сооружения были поставлены на территории самовольно.

И ещё в 2007 году администрация Центрального района Барнаула обратилась в арбитражный суд с требованием освободить участок. По словам Лукина, в ноябре 2008 года суд принял решение в пользу администрации и потребовал снести объекты, стоящие на придомовой территории. Но, отмечает Лукин, контролировать выполнение этого решения никто не стал, и до логического конца вопрос никто не довёл.

По словам Евгения Михайлова, спор в те годы возник потому, что глава Центрального района решил отдать землю под четыре здания. Руководство «Байк-бара» обратилось с апелляцией в тюменский суд, и он отменил решение суда от 8 ноября. С тех пор, говорит Михайлов, они начали «жить спокойно». И всё, по его словам, было хорошо, пока в 2014 году пост председателя ТСЖ не занял Александр Лукин.

План сквера / Фото жительницы дома Татьяны Шавалеевой

Новый председатель — «адские» проблемы

С Лукиным Михайлов, мягко сказать, не сработался. За несколько лет с момента «пришествия» Лукина у них с Михайловым было несколько судов. По словам бизнесмена, с этого момента они начали жить «словно в аду».

Заняв пост, Лукин потребовал с владельца «Байк-бара» платить взносы за капремонт, текущее содержание дома и прочие расходы — ведь заведение расположено в здании. Лукин говорит, что за год долг «набегал» порядка 500 тысяч рублей. Однако Михайлов счета не оплачивал и в 2016 году Лукин подал в суд на компанию Михайлова ООО «Интерспорт».

Бизнесмен подтверждает, что бар не платил ТСЖ по счетам, объясняя это тем, что содержал придомовую территорию за свои деньги: ремонтировал подъездные двери и фасады в складчину с управляющей компанией.

«Специально нанимал людей, которые убирали двор, занимались его озеленением. Тратили в год около 600 тысяч рублей на содержание территории», — отмечает Михайлов.

В 2019 году «Байк-бар» заставили снести летнее кафе. После этого Михайлов отказался содержать придомовую территорию, и она, по его словам, стала приходить в упадок. Площадка начала зарастать травой, часть плитки разрушилась, жильцы «тащили её к себе на дачи», рассказывает бизнесмен.

«В 2019 году я снял оттуда всех озеленителей и дворников. Я сказал: «Ребята, если вы настаиваете на том, чтобы мы демонтировали кафе, мы демонтируем его, но тогда берите и содержите всё самостоятельно». С 2020 года они якобы начали содержать всё сами, но с тех пор там ни разу не было высажено ни одного цветочка, ни разу не косилась трава. Мне из мэрии звонили и просили: «Евгений Борисович, прокосите траву к Дню города. Я брал косу или нанимал дворников, и мы наводили порядок. Если 1-2 раза в год это делать, наступает запустение. Это ведь надо делать еженедельно», — рассказал amic.ru Михайлов.

В 2019 году ТСЖ решило комплексно благоустроить придомовую территорию, и жители подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Планировали построить на участке детскую площадку. Но проект не одобрили власти — по нормативам площадка не может располагаться слишком близко к дороге. В 2020 году детскую площадку заменили уже на сквер. За его строительство отдали голоса две трети из 180 проголосовавших. В этом проекте огромного мотоцикла не было. Зато в плане была дорожка, круговая клумба и скамейки с урнами.

В 2020 году Михайлов и Лукин подрались. По словам председателя, в декабре Михайлов сдал территорию дома «своим друзьям под торговлю ёлками за 30 тысяч рублей». Лукин возмутился и тогда Михайлов якобы разбил ему губу.

Бизнесмен же уверяет, что «всё было не так». По его словам, организовать на территории ёлочные базары попросила администрация района. А позже, утверждает Михайлов, Лукин и сам начал ставить своих «ёлочников» и брать с них деньги.

Вывоз земли с придомовой территории / Фото жительницы дома Татьяны Шавалеевой

«Похороны» и вывоз земли

Как рассказывает Александр Лукин, ключевая глава эпопеи началась 16 июня 2022 года. Тогда приехали сотрудники подрядной организации, чтобы начать работы на территории будущего сквера. Сюда же прибыл и Михайлов, который заявил, что «всё делается самовольно и без проекта», рассказывает Лукин.

Вопрос отложили. В конце июня на спорное место прибыла «расширенная делегация», в составе которой были представители алтайского Народного фронта, депутаты «Единой России» и чиновники из администрации Барнаула, рассказывает Лукин. Делегация решила, что правда за жителями дома и попросила Михайлова убрать свои объекты с территории. Кстати, владелец «Байк-бара» на встрече также присутствовал.

«Михайлов принёс альтернативный план благоустройства. Предложил разобрать мотостойла и всё заасфальтировать, поставить клумбу в середине, чтобы было круговое движение, а деревца и кустарники убрать. Его послали подальше и дали пять дней, чтобы всё он вывез. Он так и сделал, но ещё увёз шесть КамАЗов земли, что к нему уже не относилось. Я намерен писать заявление на ущерб для ТСЖ. Также он убрал из природного камня обрамление, против которого мы не возражали. Он сказал, что всё заберет, чтобы была выжженная земля», — рассказал Лукин.

Михайлов в ответ на обвинения отмечает, что забрали они только то, что сами привозили много лет назад. Якобы эта земля нужна была, чтобы сделать особенный рельеф для кафе и арт-объекта.

«Мы забираем только то, что мы туда завезли. Кроме того, площадку всё равно надо было выравнивать для новой стройки. А касаемо проекта, мы предлагали всё оставить как есть, но более или менее видоизменить территорию с учётом пожеланий жильцов, но его даже никто смотреть не стал», — сказал Михайлов.

После решения чиновников выхода уже не оставалось, отмечает Михайлов: байк пришлось убрать.

Демонтаж провели с помпой: всё было обставлено как похороны. Байкеры вырыли могилу и даже поставили «памятник закопанному благоустройству проспекта Красноармейского».

Евгений Михайлов говорит, что идея «похорон» принадлежала барнаульским байкерам. И цель была благая — разрядить обстановку и не допустить правонарушений. Бизнесмен рассказывает, что нервы многих завсегдатаев бара были на пределе, и поэтому было решено сделать шуточный флешмоб. Это помогло избежать митингов и даже перекрытия Красноармейского, объяснил Михайлов.

«Похороны» благоустройства / Фото жительницы дома Татьяны Шавалеевой

Кому помешал байк

По словам представителей ТСЖ и жителей дома, огромный мотоцикл представлял опасность, так как любопытные дети старались на него взобраться.

«Высота мотоцикла — два-три метра, а вокруг лежат острые камни. Я сам видел, школьники на самый верх зимой забирались и прыгали в сугроб. Если они разобьются, будет виновато ТСЖ, а не „Байк-бар“, потому что на нашей территории находится объект повышенной травмоопасности. Мне такие объекты не нужны. Сам арт-объект теоретически мог быть там оставлен, но без этих камней... Либо на постамент его ставить, чтобы никто не залазил», — говорит Лукин.

Предприниматель уверяет: он был готов к изменениям и конструктивному диалогу. При этом Михайлов считает, что байк не был опасным сооружением, мол, за всё время, пока он стоял на Красноармейском, никто с него не упал и ничего себе не сломал.

Жители отвечают, что зелёная зона им сейчас нужнее «всяких арт-объектов», потому что поблизости благоустроенных пространств почти нет.

«У нас нет зелёной зоны, бабушкам некуда выйти. У нас столько пожилых инвалидов, они говорят: „Хоть выйдем на лавочке посидим“. „Байк-бар“ нам не нравится. Мотоциклы людям мешают. Они вечером подъезжают, включат двигатели, и рёв стоит невозможный. Стойла были загажены — там бутылки, объедки валялись», — рассказывает жительница дома Татьяна Шавалеева.

Михайлов говорит, что многие жители дома были против демонтажа мотоцикла, но почему-то не приняли участия в голосовании. По мнению бизнесмена, властям нужно было создать специальную комиссию, которая походила бы по квартирам и спросила у людей их мнение. Тогда можно было бы реально судить о позиции жителей дома.

Подписи жильцов дома за благоустройство сквера / Фото жительницы дома Татьяны Шавалеевой

Что дальше?

К строительству сквера на месте байка должны приступить этим летом. Завершить работы планируется к осени. «Войнушка» этому не помешает, считают в ТСЖ.

Михайлов же советует жителям задуматься о том, кто теперь будет содержать эту территорию. «Город обустраивать сквер не станет, так как он находится в собственности ТСЖ. А управляющая компания и раньше не особо-то занималась зоной», — поясняет предприниматель.

Кроме того, он уверен, что после демонтажа байка город будет меньше привлекать мототуристов. Раньше они по пути в Монголию ехали в Барнаул, в том числе затем, чтобы сфотографироваться с мотоциклом, а теперь они, скорее всего, будут объезжать столицу Алтайского края стороной, говорит Михайлов.

Новости

Общество Мотоцикл возле «Байк-бара» переехал на пляж «Водный мир»

Новости

Общество Барнаульцы пришли попрощаться с мотоциклом у «Байк-бара»