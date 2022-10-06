Впервые за 30 лет на Алтае по воде перевезли более миллиона тонн грузов

Водным транспортом в Алтайском крае в 2022 году перевезли более миллиона тонн разных грузов. Последний раз в регионе таких показателей достигали в 1994 году, рассказал заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин на онлайн-конференции 5 октября. Основными направлениями водного транспорта были Барнаул, Бийск, Усть-Пристань, Вяткино, село Иня, Малетино (Новосибирская область) и Камень-на-Оби.

По воде в Алтайском крае перевозили в основном зерно, технику и лес, отметил Коровин. Чиновник подчеркнул, что большой объём перевозок по воде позволил разгрузить федеральные трассы.

«Мы десятки тысяч грузовиков убрали с Чуйского тракта. Более 20 тысяч грузовиков было перевезено рекой в самое пиковое время. Так мы сохраняем дороги и создаём удобство для автолюбителей. Река — экологический вид транспорта. Миллион тонн — это хороший показатель. Надеемся, что будем и дальше сохранять дороги и внутренний водный транспорт», — рассказал Коровин.

Замминистра транспорта региона отметил, что дальше увеличивать товарооборот власти пока не планируют. Сейчас работа направлена на увеличение навигационного периода (за последние годы его уже удалось удлинить с 90 до 110-150 дней) и углубление дна как минимум до 140 сантиметров. Этому должен помочь новый земснаряд, который придёт в Алтайский край в 2023 году. Его производительность — 700 кубических метров в час.

«Новый земснаряд предполагает работу не только на песках, но и на реках, где надо работать с каменным дном. Платит за него через Минтранс федеральное агентство морского и речного транспорта. Ожидаем прибытия земснаряда в 2023 году, а сход на воду в 2024 году. Земснаряд позволит на Катуни и Оби достичь качественных показателей по углублению дна и обеспечению показателей хода», — пояснил Дмитрий Коровин.

Сейчас в Алтайском крае есть три земснаряда, новый станет четвёртым.

Напомним, что, по словам Дмитрия Коровина, показатели транспортной отрасли Алтайского края в 2022 году постепенно возвращаются на допандемийный уровень. Причём происходит это по автомобильным, железнодорожным и авиаперевозкам, отмечает чиновник.

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