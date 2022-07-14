Больше 1 миллиарда потратят на новую технику в Алтайском крае

В Алтайском крае за счет местного бюджета планируют закупить 130 единиц дорожной и коммунальной техники, сообщает Минтранс региона.

Потратят на эти цели больше 1 млрд рублей. Список покупок выглядит следующим образом:

«35 грейдеров, 22 комбинированные дорожные машины, 10 погрузчиков, три легковых машины для камер фото-видео фиксации, два асфальтобетонных завода, 16 дорожных катков, асфальтоукладчик, автобус, бульдозер, дробильно-сортировочный комплекс, два самосвала, 12 тракторов „Беларус“, 15 ассенизаторских машин, шесть экскаваторов и три промывочных машины», — перечислили в министерстве.

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В районы и города, среди которых Рубцовск, Славгород и Яровое, для содержания улично-дорожной сети направят 66 единиц техники. Новые спецмашины также будут использовать на краевых трассах — во все региональные дорожно-строительные управления поступят 64 единицы техники.

По словам министра транспорта региона Антона Воронова, на текущий момент в край уже прибыло 53 единицы техники, еще 77 единиц привезут до конца года.