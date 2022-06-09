«Центральный» и не только. Какие общественные пространства обновят в Барнауле в ближайшее время

Барнаульский парк «Центральный» победил в голосовании по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Именно его благоустроят за бюджетные деньги в следующем году. Между тем в городе сейчас активно обновляют общественные территории и другие объекты, и в ближайшее время краевую столицу продолжат улучшать. Amic.ru вспомнил ключевые места Барнаула, которые в ближайшие годы обретут новый вид.

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Новости Барнаула Долгожданная радость. Парк «Юбилейный» в Барнауле начали приводить в порядок по нацпроекту

Парк «Изумрудный»

Сейчас в Барнауле идёт третий этап обновления парка «Изумрудный» — самый масштабный за четыре года. В 2022-м на работы в парке потратят около 120 млн рублей. Там восстановят пруд, в середине которого сделают остров с беседкой. К нему будет вести мост. Вокруг водоёма появится несколько функциональных зон и набережная из плитки.

Кроме того, в парке в этом году начнётся ремонт Крестовоздвиженского храма, из которого ещё в 2019 году «съехал» планетарий. Теперь же церковь будет работать по назначению и обретёт исторический вид.

Закончат работы в парке к 2024 году. К этому сроку там также планируют доделать дорожки, поставить беседки, амфитеатр и шахматный павильон, организовать многофункциональную площадку, пункт проката и визит-центр.

Проект озера в парке «Изумрудный» / Фото: barnaul.org

Парк «Юбилейный»

В «Юбилейном», который находится в полузаброшенном состоянии, в этом году благоустройство только началось. Как и в «Изумрудном», оно идёт по программе «Формирование комфортной городской среды» и продлится четыре года. В 2022 году на обновление территории потратят более 82 млн рублей.

За этот году там отремонтируют входную арку, благоустроят центральную аллею и восстановят асфальт на основных пешеходных дорожках. Также рабочие проведут линию наружного освещения, установят скамейки, урны, сотню светильников и 13 камер видеонаблюдения. Специалисты проведут озеленение и высадят в парке 490 деревьев взамен вырубленных.

На втором этапе благоустройства «Юбилейного» в 2023 году там планируется сделать сеть велодорожек и основных пешеходных путей. На третьем этапе рабочие будут восстанавливать территорию рядом с рекой Пивоваркой, а на четвёртом этапе планируется создать зону спокойного отдыха. Она будет включать широкую дорожно-тропиночную сеть, выходы к реке, а также большой дендросад.

К окончанию реконструкции в «Юбилейном» должны появиться детские площадки, смотровые вышки, зелёный луг, визит-центр, площадки для выгула собак, арт-объекты, универсальные спортплощадки и территории для занятия теннисом, бадминтоном, волейболом, настольным теннисом, воркаутом, а также другие объекты.

Проект парка «Юбилейный» / Фото: barnaul.org

Парк «Центральный»

А вот в парке «Центральный», который совсем недавно победил в голосовании по той же программе «Формирование комфортной городской среды», реконструкция будет идти только один год. Работы там начнутся в следующем году. В первую очередь в парке реконструируют действующий фонтан на центральной аллее, который не обновлялся с 1965 года. Глава администрации Центрального района Максим Сабына ранее рассказывал amic.ru, что его могут сделать светомузыкальным.

Кроме фонтана, в «Центральном» обновят газон и положат новый асфальт на пешеходных дорожках, заменят опоры освещения, урны, лавочки и установят новые малые архитектурные формы.

Кстати, в городе идут разговоры и о благоустройстве и парка им. Ленина в Индустриальном районе. В феврале общественники протестовали против застройки этой территории и направили в администрацию города петицию от жителей на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Как писал «Банкфакс», в ответе мэрия посчитала возможным благоустройство парка. Однако в список кандидатов на обновление по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» на 2023 год территория так и не попала.

Набережная Оби

На благоустройство набережной в этом году по нацпроекту пустят 15 млн рублей. Идёт реконструкция участка от здания Речного вокзала (от входа на набережную) до автомобильного моста. На этой территории обустроят современные пешеходные дорожки, отремонтируют подпорную стенку, установят скамейки, урны, лежаки, сделают освещение и три велопарковки, поставят столб с указателями и часами. Также на набережной высадят 20 деревьев. Работы на объекте уже идут, они должны завершиться к осени.

Таким образом, практически вся набережная будет благоустроена. Однако останется один частный участок — у здания речного вокзала. Он принадлежит компании «Селф», которая планирует снести здание речпорта и построить там многоэтажки и общественно-деловые помещения. Примыкающую к домам территорию набережной «Селф» обещает сделать общедоступной. Её компания также намерена благоустроить и превратить в прогулочную зону.

30 мая застройщик планировал начать снос объекта, однако остановил работы из-за того, что на карнизах речпорта обнаружили гнёзда ласточек. Чтобы спасти популяцию, застройщик отложил работы. Как только ласточки покинут гнёзда, снос обещают продолжить.

Кроме того, власти Барнаула планируют в ближайшие годы облагородить и набережную реки Барнаулки. Этот объект должен стать частью туркластера «Барнаул — горнозаводской город». В 2020 году был представлен проект набережной, однако дальше дело пока что не двинулось.

Эскиз нового участка барнаульской набережной / Фото: barnaul.org

Привокзальная площадь

Реконструкция Привокзальной площади в Барнауле начнётся не раньше, чем закончится ремонт моста на Новом рынке, говорил заместитель мэра по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. На мосту работы должны завершиться до 30 ноября 2023 года. Таким образом, к обновлению Привокзальной площади приступят в 2024-2025 годах. Однако проект будущей площади архитекторы из бюро MDVA уже представили.

По нему будущая площадь должна быть без барьеров и без бордюров. Пешеходную зону архитекторы планируют оградить столбиками. На территории появится два арт-объекта. У старого вокзала установят локомотив или паровоз, а у нового — арт-объект, рассказывающий об истории Барнаула. На площади установят лавочки и малые архитектурные формы, построят игровую площадку и летнее кафе. По обеим сторонам площади оборудуют велодорожки.

После обновления на площади появятся зелёные насаждения. Деревья будут высаживать не на газон, а в специальные гнёзда на дорожном покрытии. По словам архитекторов, площадь должна будет стать похожей на сквер или парк.

Движение рядом с вокзалом намерены изменить, потоки личного, общественного транспорта и такси разведут, автобусы и троллейбусы не будут пересекаться с частными автомобилями. Пешеходные дорожки также разведут с автодорогами. А перроны для посадки и высадки пассажиров из общественного транспорта перенесут ближе к вокзалу.

Кроме того, на площади собираются поставить церковь. Туда перенесут храм преподобного Серафима Саровского, находящийся на площади Победы, 9в. Как ранее архитектор Максим Максименко рассказывал «Толку», сейчас эта церковь больше похожа на часовню, однако объект намерены расширить до полноценного храма. В центр площади его ставить не планируют, а построят с краю.

Отметим, что сейчас рядом с площадью активно идут работы. На месте снесённого в декабре 2020 года стадиона «Локомотив» сейчас возводят жилой комплекс с тем же названием. При этом фасад стадиона, выходящий на пр. Строителей, архитекторы решили воссоздать заново в качестве напоминания о стадионе.

Эскизный проект комплексного благоустройства Привокзальной площади / Фото: barnaul.org

Сквер у библиотеки Шишкова

Барнаульская библиотека имени Шишкова намерена самостоятельно обновить общественное пространство в сквере рядом со своим зданием. Строительство площадки, скорее всего, начнётся только в следующем году, рассказывали ранее amic.ru в библиотеке.

В своих соцсетях представители библиотеки писали, что планируют сделать в сквере пешеходные тропинки, установить новое освещение, привести «в современный» и экологичный вид контейнерную площадку, а также построить амфитеатр для лекториев, поэтических вечеров, выставок под открытым небом и встреч с писателями.

Проект сквера у библиотеки им. Шишкова / Фото: «Катунь 24»

Общественной территорией сейчас этот участок не является, он принадлежит библиотеке. Однако в «Шишковке» хотят, чтобы это пространство оставалось открытым для всех.

При этом грядущее обновление территории уже вызвало возмущение общественников, которые не хотят, чтобы ради амфитеатра в сквере вырубали деревья. В феврале состоялся круглый стол, где активисты встретились с представителями учреждения, однако к компромиссу они так и не пришли.

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