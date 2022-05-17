Как благоустроят парк «Центральный» в Барнауле, если он победит в голосовании по нацпроекту

Барнаульский парк «Центральный» лидирует в голосовании за благоустройство общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году. Сейчас у парка почти две тысячи голосов, и он значительно обогнал ближайших конкурентов — парк «Зеленый сквер» и Сиреневый бульвар. Сегодня, 16 мая, чиновники и депутаты рассказали amic.ru, каким может стать исторический парк в случае победы, и почему так много барнаульцев хотят его обновления.

Что сделают в «Центральном», если он победит?

Барнаульский парк «Центральный» — входит в туркластер, который также включает пешеходную улицу Мало-Тобольскую, Нагорный парк, набережную Оби, Сереброплавильный завод и другие объекты. Поэтому его обновление — событие общегородского масштаба, отмечает архитектор Сергей Боженко. Работы по благоустройству парка начались еще несколько лет назад. За последние годы здесь уже поставили новую ограду и ворота в неоклассичеством стиле, сделали новый летний театр. И сейчас «Центральный» смотрится гораздо лучше, но все еще нуждается в благоустройстве. Ведь с него начинаются и им заканчиваются главные туристические маршруты центра города, объясняет глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Парк «Центральный"/Фото Антон Дегтярев

Если барнаульцы выберут парк «Центральный» «, то в первую очередь здесь планируют реконструировать фонтан — тот самый, который стоит на центральной аллее и мимо которого проходят все гости парка. Фонтан не ремонтировался с 1965 года. После обновления, возможно, он даже станет светомузыкальным, говорит Сабына. Кроме того, в парке планируют обновить газон и асфальт на пешеходных дорожках, заменить опоры освещения, урны, лавочки, установить малые архитектурные формы. Причем, всё это рабочие должны будут сделать за один сезон — лето 2023 года. На несколько этапов, как в случае с парками «Изумрудный» и «Юбилейный», благоустройство затягивать не будут, говорит Максим Сабына. Все потому, что масштабы работ здесь не такие большие.

«Самое главное — реконструировать фонтан, привести в порядок пешеходные зоны, возможно, предусмотреть велодорожки. Парк компактный, площадь 3,5 гектара, и его можно сделать за один сезон. Тем более, администрация особое внимание парку уже уделила. Но еще нужно комплексное благоустройство», — отметил Максим Сабына.

Парк «Центральный"/Фото Антон Дегтярев

Архитектор Сергей Боженко уверен, что у парка есть богатый потенциал, который стоит развивать. Так, в будущем в «Центральном» можно сделать дополнительные пешеходные аллеи в южную сторону от фонтана до реки Барнаулки, создать аллею цветных минералов, провести дополнительное озеленение, модернизировать аттракционы и так далее.

«Есть идеи по созданию набережной реки Барнаулки с пешеходным мостиком, с увеличением территории парка с 3,5 гектар до 4,5 гектар. Здесь можно поставить качественные памятники — например, монумент основателям Барнаула. Потенциал у территории огромный и им грех не воспользоваться», — считает Боженко.

Однако это пока только мечты. И если за масштабный проект обновления парка чиновники и возьмутся, то точно не в следующем году.

Почему именно «Центральный»?

Парк «Центральный» уже сейчас является одним из самых популярных мест в Барнауле. И количество посетителей в нем только растет, отмечает Максим Сабына. По его словам, в День Победы парк посетили более пяти тысяч барнаульцев. Зимой на каток пришло около 20 тысяч человек, а за год в парке побывало около 50 тысяч жителей краевой столицы.

Сейчас в «Центральном» проводятся районные и городские мероприятия. Но главное достоинство парка — его история, отмечает депутат Барнаульской городской Думы и куратор этой территории Вячеслав Перерядов. Ведь в конце XIX — середине XX века «Центральный» был общественным центром Барнаула.

Парк «Центральный"/Фото Антон Дегтярев

«Парк «Центральный» когда-то было основным местом проведения досуга наших жителей. Он ранее так и назывался — горпарк. Многие жители помнят его, это их молодость. Здесь собиралась молодежь. Это место с историей. Поэтому требует внимания в части благоустройства», — рассказал Перерядов.

Парк «Центральный» и правда является старейшим в Барнауле, в этом году ему исполняется 136 лет. В середине XVIII века в этом месте проходила первая барнаульская улица Ряпосовская. В конце столетия здесь появился аптекарский огород, где выращивали лечебные травы и растения, в XIX-м веке аптекарский огород сменил ботанический сад. В 1885 году парк отошел к обществу попечения о начальном образовании Барнаула. И только потом там появились аттракционы, летний кинотеатр с верандой и танцплощадка.

Парк «Центральный"/Фото Антон Дегтярев

Как идёт голосование?

Голосование за благоустройство общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжится до 30 мая этого года. Жители города могут проголосовать за один объект из 37, а также выбрать один из трех дизайн-проектов обновления парка «Юбилейный». Сделать свой выбор можно на сайте za.gorodsreda.ru. Причем к участию допускаются и дети, достигшие 14 летнего возраста — ведь им жить в этом городе, а значит, им тоже решать, каким он будет.

Сейчас лидирует парк «Центральный» с 1,9 тысячью голосов. На втором месте — «Зеленый сквер», расположенный за Художественным музеем на площади Октября (почти 1,3 тысячи голосов) и Сиреневый бульвар (около 1,1 тысячи голосов). Более тысячи человек также проголосовали за зеленую зону по ул. Лазурной, 4.

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Инфографика Как принять участие в голосовании за благоустройство общественных территорий в Барнауле

Всего на благоустройство общественных территорий в Барнауле в 2023 году потратят около 100 млн рублей. Обновлять территории будут не только в Барнауле. В Алтайском крае в голосовании участвуют еще семь городов: Алейск, Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Бийск, Заринск и Славгород. Из 95 объектов в этих городах жители выберут 13.

Добавим, что в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» отремонтируют 65 дворов и две общественные территории — набережную Речного вокзала и парк «Юбилейный». Набережную сделают уже в этом году, а вот реконструкция «Юбилейного» разделена на четыре этапа, так как работы в полузаброшенном парке много.

Кроме того, в этом году в другом барнаульском парке — «Изумрудном» — будет проходить третий этап реконструкции; он станет самым масштабным. В ходе работ в парке планируют сделать пруд с беседкой.

Всего в 42 муниципалитетах Алтайского края в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 175 объектов. Среди них 120 дворов и 55 общественных территорий.

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