Дорожки шириной 10 метров. Как преображается парк «Юбилейный» в Барнауле

В самом большом барнаульском парке «Юбилейный» полным ходом идут работы по благоустройству. В первую очередь рабочие приводят в порядок территорию около входа в парк, которая расположена на пересечении улиц Гущина и Малахова. Как сообщил директор подрядной организации Тигран Аванян, рабочие обустраивают лестницы, которые ведут в парк. Идут работы по обустройству пешеходных дорожек, устанавливают поребрик и бортовые камни.

Параллельно приводят в порядок и входную арку. Её нужно будет укрепить, очистить штукатурное покрытие и привести в надлежащий вид.

Ремонт в парке «Юбилейный» / Фото: barnaul.org

Рабочие уже снесли аварийные деревья и поросль, сейчас снимают старое асфальтовое покрытие.

По словам директора подрядной организации, всего на основных пешеходных дорожках планируют уложить порядка 6 тысяч кв. м плиточного покрытия и ещё около 8 тысяч кв. м асфальтового.

Ремонт в парке «Юбилейный"/Фото: barnaul.org

Как сообщили в пресс-центре мэрии, ход работ проверил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат. Он провёл выездное совещание совместно с представителями подрядной организации.

По словам Ивана Гармата, никаких опасений, что работы могут идти с нарушением сроков, нет. Рабочие взяли хороший темп, поэтому объект будет сдан в установленные сроки.

Ремонт в парке «Юбилейный» /Фото: barnaul.org

Напомним, работы по благоустройству парка начались 12 мая. Их ведёт подрядная организация ООО «СК Город» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

По проекту в этом году в парке будут обустроены основные пешеходные дорожки: здесь восстановят асфальтовое покрытие, благоустроят центральные аллеи. При этом, как отметили в мэрии, ширина пешеходных дорожек составит от 8,5 до 10 метров.

Ремонт в парке «Юбилейный» / Фото: barnaul.org

Также проведут линию наружного освещения, установят 100 светильников, 13 камер видеонаблюдения, скамейки и урны. Осенью в парке высадят 490 деревьев, среди них — берёзы, вязы, рябины, черёмуха и клёны.

Иван Гармат напомнил, что за благоустройство этой зелёной зоны в прошлом году свои голоса отдали почти 12 тысяч человек.

Однако так как территория парка очень большая — более 50 тысяч кв. м. — работы распределены на несколько этапов. Стоимость проекта только в этом году составит более 82 млн рублей.

Ремонт в парке «Юбилейный» / Фото: barnaul.org

«Полностью благоустроить территорию за один год невозможно, поэтому парк „Юбилейный“ вновь принимает участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. На федеральной площадке za.gorodsreda.ru жители города могут проголосовать за реализацию следующего этапа его благоустройства и выбрать, какие виды работ здесь будут выполнены в 2023 году», — сказал Иван Гармат.

Голосование продлится до 30 мая. И барнаульцы всё ещё могут выбрать скверы и зелёные зоны, которые благоустроят за счёт бюджета в 2023 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Ремонт в парке «Юбилейный» / Фото: barnaul.org

Проголосовать можно:

· на странице za.gorodsreda.ru;

· на официальном сайте Барнаула — через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор, мое будущее»;

· с помощью волонтёров — по подтверждённому номеру телефона.