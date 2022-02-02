Пруд, кафе и набережная. В парке "Изумрудный" за 120 миллионов рублей появится мини-остров

Власти Барнаула в 2022 году выделят около 120 миллионов рублей на реконструкцию парка “Изумрудный”. Большая часть этих денег пойдёт на строительство нового пруда с набережной в самом центре зелёной зоны. В администрации Барнаула планируют в ближайшие годы завершить благоустройство “Изумрудного” и превратить его в самый современный парк в городе. Рассказываем, что появится в “Изумрудном” и как преобразится зелёная зона в 2022 году.

На что потратят 120 миллионов?

Основная часть уйдёт именно на восстановление пруда. Планируется сделать гидроизоляцию и облагородить берега. По эскизному проекту вокруг водоёма запланировано несколько функциональных зон, рассказал руководитель КГКУ “Фонд имущества Алтайского края” Владислав Вакаев. По его словам, в “Изумрудном” сделают выход к воде, мост и небольшой пирс со стороны площади. Эта зона предназначена для прогулок, здесь можно будет посидеть в летнем кафе, полюбоваться красивыми видами. Также в парке появится деревянная набережная с наклонными участками для лежания. Она будет расположена на северном, наиболее освещённом берегу пруда. Это своего рода мини-пляж, где можно сидя или лёжа принимать солнечные и воздушные ванны, но без возможности купания. Третью зону разместят на южном берегу — рядом с церковью. Туда перенесут причал для водных аттракционов — лодок и катамаранов. Кроме того, планируется провести озеленение берегов. Возле некоторых из них будут небольшие зоны с водной растительностью. Также власти намерены сделать мосты, благоустроить остров и установить на нём красивую беседку для торжественных церемоний с видом на гладь воды.

“Проблема состоит в том, что мы пока не понимаем стоимости всех этих работ — её назовут проектировщики через пару месяцев. И тогда мы поймём, сколько из 120 запланированных миллионов сможем направить на благоустройство прилегающей территории. А сделать нужно немало. По периметру пруда будет проходить мощёная плиткой набережная с освещением и лавочками. Также в планах — строительство многофункциональной площади, по периметру которой будет размещён комплекс из визит-центра и пункта проката, объединённых общим навесом. Здесь же будет расположена ещё одна детская площадка. Плюс прилегающие к пруду дорожки”, — сообщил Владислав Вакаев.

В ближайшее время будет проведено обследование пруда, техническое состояние существующих конструкций, после чего специалисты определят основные виды работ и приступят к разработке проекта.

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Общество 120 млн рублей направят на реконструкцию пруда в парке "Изумрудный"

А какие работы пройдут в 2023 году?

После строительства пруда и набережной городские власти намерены в 2023 году продолжить работы по благоустройству парка. В частности речь идёт о территории зелёной зоны рядом со стадионом “Клевченя” и проспектом Сибирским.

Сколько денег уже потратили на ремонт парка "Изумрудный"

Работы по восстановлению зелёной зоны начались в 2020 году. За это время в реконструкцию “Изумрудного” вложили почти 200 миллионов рублей. На эти средства высадили деревья, сделали велодорожки, пешеходную зону, установили малые архитектурные формы и провели освещение.