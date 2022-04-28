Речка, стадионы и велодорожки. Как из «Юбилейного» хотят сделать аналог Центрального парка в Нью-Йорке
Реконструкция заброшенного парка продлится несколько лет и обойдётся в сотни миллионов рублей
Власти Барнаула намерены в ближайшие четыре года полностью восстановить парк «Юбилейный», площадь около 57 гектаров. Крупнейшая зелёная зона столицы региона заброшена уже много лет, а часть деревьев сгнили и нуждаются в замене. Согласно планам властей, в общей сложности на развитие парка за четыре года из федерального и городского бюджетов выделят сотни миллионов рублей. Проект реновации «Юбилейного» разработал институт архитектуры и дизайна АлтГТУ. Мы поговорили с доцентом кафедры и главным куратором реконструкции «Юбилейного» Артёмом Малыгиным и узнали, как изменится крупнейший парк Барнаула через четыре года. Если не будет перебоев с финансированием, то «Юбилейный» станет алтайским аналогом Центрального парка в Нью-Йорке с беговыми и велодорожками, зонами для выгула собак, спортивными площадками, а также прогулочной зоной у реки Пивоварки.
Первый этап
Привести в порядок «Юбилейный» власти Барнаула планировали уже много лет. Однако всё упиралось в отсутствие финансирования. Официально «Юбилейный» перестал быть парком в 1991 году, после развала СССР. С тех пор хозяина у зелёной зоны не было, поэтому никто за ней не ухаживал, напомнил Артём Малыгин.
В 2016 году администрация города начала разрабатывать проект межевания территории парка. В первоначальном варианте, который не прошёл общественные слушания, предполагалась вырубка значительной части насаждений для размещения спортивных, рекреационных, инфраструктурных и административных объектов. Многие барнаульцы опасались, что территорию отдадут под застройку. Однако в 2021-м парк выиграл в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды». Уже в этом году из федерального бюджета на работы выделено 82,2 миллиона рублей. Подрядчиком выступит компания «СК Город».
Как пояснил Артём Малыгин, на первом этапе будет благоустроена центральная аллея. Она будет состоять из комбинации плитки и асфальта. Появится и площадка для проведения городских концертов и праздников. Её расположат в самом центре «Юбилейного». В парке планируется установить освещение, урны для мусора и камеры наблюдения. Кроме того, обустроят вход в парк со стороны улицы Малахова. Подрядчик обязан будет снести 100 зелёных насаждений. Но вместо них высадят 490 новых деревьев и кустарников.
По словам Малыгина, сейчас «Юбилейный» выглядит не лучшим образом: много мусора, нет современной инфраструктуры и освещения, зелёная зона не оформлена должным образом, вокруг видны лишь заросли и торчащие трубы.
Второй, третий и четвёртый этапы
Восстанавливать «Юбилейный» планируют в четыре этапа. 15 апреля стартовало онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители Барнаула смогут выбрать одно пространство из 37 общественных территорий, а также определить дизайн-проект второго этапа реновации «Юбилейного». Три эскиз-варианта, по словам Малыгина, отличаются друг от друга лишь деталями.
На втором этапе планируется сделать велосипедные и беговые дорожки в разных частях парка. Третий этап, по задумке архитектора, уйдёт на выравнивание рельефа, строительство малых архитектурных форм, детских площадок и мест для выгула собак.
Четвёртый этап, пояснил Малыгин, предназначен для создания зоны отдыха с дорожно-тропиночной сетью и с выходами к реке. Планируется очистить берег реки Пивоварки и организовать места для рыбалки. Немаловажной частью реновации «Юбилейного» станет обновление экосистемы. Сейчас орнитологи изучают, какие птицы обитают в парке. Кроме того, здесь есть и звери, и уникальные растения. Поэтому в планах властей нет массовой вырубки или строительства парка аттракционов.
Развивать территорию решено с помощью интересных мероприятий, в числе которых: концерт авторской песни в формате кемпинга (с предварительной обработкой территории от клещей), спортивные соревнования, в том числе по волейболу, бегу. Также возможно проведение поэтических вечеров и организация кинотеатра под открытым небом.
Ещё одной особенностью парка станет появление небольшого физкультурно-оздоровительного комплекса под открытым небом. Предполагается, что в «Юбилейном» разместят футбольный стадион с беговыми дорожками, волейбольные и баскетбольные площадки, зоны для игры в бадминтон и настольный теннис.
Для полноценной реконструкции «Юбилейного» необходимо не менее 500 миллионов рублей.