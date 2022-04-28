Речка, стадионы и велодорожки. Как из «Юбилейного» хотят сделать аналог Центрального парка в Нью-Йорке

Власти Барнаула намерены в ближайшие четыре года полностью восстановить парк «Юбилейный», площадь около 57 гектаров. Крупнейшая зелёная зона столицы региона заброшена уже много лет, а часть деревьев сгнили и нуждаются в замене. Согласно планам властей, в общей сложности на развитие парка за четыре года из федерального и городского бюджетов выделят сотни миллионов рублей. Проект реновации «Юбилейного» разработал институт архитектуры и дизайна АлтГТУ. Мы поговорили с доцентом кафедры и главным куратором реконструкции «Юбилейного» Артёмом Малыгиным и узнали, как изменится крупнейший парк Барнаула через четыре года. Если не будет перебоев с финансированием, то «Юбилейный» станет алтайским аналогом Центрального парка в Нью-Йорке с беговыми и велодорожками, зонами для выгула собак, спортивными площадками, а также прогулочной зоной у реки Пивоварки.

Первый этап

Привести в порядок «Юбилейный» власти Барнаула планировали уже много лет. Однако всё упиралось в отсутствие финансирования. Официально «Юбилейный» перестал быть парком в 1991 году, после развала СССР. С тех пор хозяина у зелёной зоны не было, поэтому никто за ней не ухаживал, напомнил Артём Малыгин.

В 2016 году администрация города начала разрабатывать проект межевания территории парка. В первоначальном варианте, который не прошёл общественные слушания, предполагалась вырубка значительной части насаждений для размещения спортивных, рекреационных, инфраструктурных и административных объектов. Многие барнаульцы опасались, что территорию отдадут под застройку. Однако в 2021-м парк выиграл в голосовании программы «Формирование комфортной городской среды». Уже в этом году из федерального бюджета на работы выделено 82,2 миллиона рублей. Подрядчиком выступит компания «СК Город».

Новости

Прочее Велодром и бардовский концерт: общественники придумали, как оживить парк "Юбилейный"

Как пояснил Артём Малыгин, на первом этапе будет благоустроена центральная аллея. Она будет состоять из комбинации плитки и асфальта. Появится и площадка для проведения городских концертов и праздников. Её расположат в самом центре «Юбилейного». В парке планируется установить освещение, урны для мусора и камеры наблюдения. Кроме того, обустроят вход в парк со стороны улицы Малахова. Подрядчик обязан будет снести 100 зелёных насаждений. Но вместо них высадят 490 новых деревьев и кустарников.

По словам Малыгина, сейчас «Юбилейный» выглядит не лучшим образом: много мусора, нет современной инфраструктуры и освещения, зелёная зона не оформлена должным образом, вокруг видны лишь заросли и торчащие трубы.

Второй, третий и четвёртый этапы

Восстанавливать «Юбилейный» планируют в четыре этапа. 15 апреля стартовало онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители Барнаула смогут выбрать одно пространство из 37 общественных территорий, а также определить дизайн-проект второго этапа реновации «Юбилейного». Три эскиз-варианта, по словам Малыгина, отличаются друг от друга лишь деталями.

На втором этапе планируется сделать велосипедные и беговые дорожки в разных частях парка. Третий этап, по задумке архитектора, уйдёт на выравнивание рельефа, строительство малых архитектурных форм, детских площадок и мест для выгула собак.

Четвёртый этап, пояснил Малыгин, предназначен для создания зоны отдыха с дорожно-тропиночной сетью и с выходами к реке. Планируется очистить берег реки Пивоварки и организовать места для рыбалки. Немаловажной частью реновации «Юбилейного» станет обновление экосистемы. Сейчас орнитологи изучают, какие птицы обитают в парке. Кроме того, здесь есть и звери, и уникальные растения. Поэтому в планах властей нет массовой вырубки или строительства парка аттракционов.

Новости

Прочее "Какой-то вы подозрительный". Фотопрогулка по самому криминогенному парку Барнаула

Развивать территорию решено с помощью интересных мероприятий, в числе которых: концерт авторской песни в формате кемпинга (с предварительной обработкой территории от клещей), спортивные соревнования, в том числе по волейболу, бегу. Также возможно проведение поэтических вечеров и организация кинотеатра под открытым небом.

Ещё одной особенностью парка станет появление небольшого физкультурно-оздоровительного комплекса под открытым небом. Предполагается, что в «Юбилейном» разместят футбольный стадион с беговыми дорожками, волейбольные и баскетбольные площадки, зоны для игры в бадминтон и настольный теннис.

Для полноценной реконструкции «Юбилейного» необходимо не менее 500 миллионов рублей.