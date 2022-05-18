Какой будет новая набережная Оби в Барнауле. В мэрии показали эскизы проекта

В краевой столице начались работы по благоустройству участка набережной между Речным вокзалом и мостом. Что планируют сделать в этом году

18 мая 2022, 15:48

18 мая рабочие приступили к работам на участке от уже имеющейся набережной до территории Речного вокзала.

Появятся лежаки и скамейки. Благоустройство набережной Речного вокзала начали в Барнауле в рамках нацпроекта

Появятся лежаки и скамейки. Благоустройство набережной Речного вокзала начали в Барнауле в рамках нацпроекта

Пока фирма «СК Город» только снимает старый асфальт и проводит разбивку площадки. Но чтобы горожане наглядно увидели то, во что должны вылиться эти работы, редакция amic.ru попросила у барнаульской мэрии эскизы будущей набережной.

Переход от нового отрезка набережной к будущему участку на Речном вокзале. Фото: barnaul.org

Что сделают на новом участке

обустроят современные пешеходные дорожки;
отремонтируют подпорную стенку;
поставят скамейки;
установят лежаки для загорающих;
проведут освещение;
установят урны;
набережную должен украсить столб с указателями и часами;
сделают три велопарковки.

Как озеленят участок

Осенью на этой территории должны высадить 20 деревьев. Это будут неаллергенные яблони, липы, клёны.

Что будет с участком набережной у Речного вокзала

Эта площадка принадлежит частной компании, там планируют снести старое здание речвокзала и построить 40-этажные башни. Территорию самой набережной застройщик — компания «Селф» — обещает сделать общедоступной, пройти на неё можно будет и со строящегося сейчас нового отрезка набережной.

Но пока этот проект заморожен.

Как выглядит территория Речного вокзала в Барнауле перед началом масштабной стройки. Фоторепортаж

Как выглядит территория Речного вокзала в Барнауле перед началом масштабной стройки. Фоторепортаж

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