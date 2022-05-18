Какой будет новая набережная Оби в Барнауле. В мэрии показали эскизы проекта

18 мая рабочие приступили к работам на участке от уже имеющейся набережной до территории Речного вокзала.

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Новости Барнаула Появятся лежаки и скамейки. Благоустройство набережной Речного вокзала начали в Барнауле в рамках нацпроекта

Пока фирма «СК Город» только снимает старый асфальт и проводит разбивку площадки. Но чтобы горожане наглядно увидели то, во что должны вылиться эти работы, редакция amic.ru попросила у барнаульской мэрии эскизы будущей набережной.

Переход от нового отрезка набережной к будущему участку на Речном вокзале. Фото: barnaul.org

Что сделают на новом участке

обустроят современные пешеходные дорожки;

отремонтируют подпорную стенку;

поставят скамейки;

установят лежаки для загорающих;

проведут освещение;

установят урны;

набережную должен украсить столб с указателями и часами;

сделают три велопарковки.

Как озеленят участок

Осенью на этой территории должны высадить 20 деревьев. Это будут неаллергенные яблони, липы, клёны.

Что будет с участком набережной у Речного вокзала

Эта площадка принадлежит частной компании, там планируют снести старое здание речвокзала и построить 40-этажные башни. Территорию самой набережной застройщик — компания «Селф» — обещает сделать общедоступной, пройти на неё можно будет и со строящегося сейчас нового отрезка набережной.

Но пока этот проект заморожен.