Депутаты АКЗС приехали в Рубцовск, чтобы разобраться с проблемными дорогами

Депутаты АКЗС приехали в Рубцовск после жалоб местных жителей на некачественный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Горожане рассказали о том, что на кольце по Рабочему тракту и участке улицы Тракторной от дороги А-322 по улице Арычной дорожное покрытие провалилось из-за проседания почвы.

Руководитель Юго-Западного ДСУ Игорь Левин заявил, что при проведении ремонта были учтены все требования, однако грунт мог провалиться по естественным причинам. Он добавил, что участок вновь отремонтируют, а также ремонтные работы проведут на участке Рубцовского проспекта.

Депутаты проинспектировали и другие проблемные участки дорог, а также обсудили план взаимодействия подрядчика с городской администрацией.

Ранее Рубцовску из краевого бюджета на ремонт дорог выделили 200 млн рублей.