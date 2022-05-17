Депутаты АКЗС приехали в Рубцовск, чтобы разобраться с проблемными дорогами
Жители города обратились в краевой парламент с жалобами на некачественный ремонт дорожного полотна
Депутаты АКЗС приехали в Рубцовск после жалоб местных жителей на некачественный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
Горожане рассказали о том, что на кольце по Рабочему тракту и участке улицы Тракторной от дороги А-322 по улице Арычной дорожное покрытие провалилось из-за проседания почвы.
Руководитель Юго-Западного ДСУ Игорь Левин заявил, что при проведении ремонта были учтены все требования, однако грунт мог провалиться по естественным причинам. Он добавил, что участок вновь отремонтируют, а также ремонтные работы проведут на участке Рубцовского проспекта.
Депутаты проинспектировали и другие проблемные участки дорог, а также обсудили план взаимодействия подрядчика с городской администрацией.
Ранее Рубцовску из краевого бюджета на ремонт дорог выделили 200 млн рублей.