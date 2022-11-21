Добровольцы-участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому добровольцы, которые приняли участие в спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Ветеранами станут бойцы, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, которые участвуют в боях вместе с российской армией. Также документ установил статус инвалида боевых действий добровольцам, которые получают серьезные ранения.

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Отметим, что с начала ноября Путин также приравнял добровольцев к военнослужащим — на них и членов семей распространяются соответствующие социальные гарантии и компенсации, а денежное довольствие не должно быть ниже, чем у контрактников на таких же должностях.