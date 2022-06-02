Экс-замминистра просвещения Раковой продлили арест на два месяца

Тверской суд Москвы продлил ещё на два месяца срок ареста экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой по делу о хищении более 50 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Под стражей уроженка Алтайского края будет находиться до 6 августа. Её адвокаты пытались заменить меру пресечения на домашний арест, однако защитникам Раковой отказали.

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Напомним, в октябре Тверской суд Москвы поместил Ракову под стражу на два месяца — до 6 декабря 2021 года. Её обвиняют в хищении 50 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Следствие считает, что деньги она получила, находясь на посту замминистра просвещения. В начале декабря Раковой предъявили ещё одно обвинение — её подозревают в мошенничестве.