Эксперты выяснили, во сколько в Барнауле обойдется образ на новый год

В канун Нового года жители страны заранее бронируют места у мастеров красоты в Барнауле, сообщает «Авито». Сейчас полный комплекс услуг обойдется в 4,1 тысячи рублей — в него войдут работа специалистов по маникюру и педикюру, парикмахера, визажиста, бровиста и мастера по наращиванию ресниц.

В преддверии Нового года жители страны активно готовятся к предстоящим праздникам и заранее бронируют места у мастеров. По информации «Авито.Услуг», только в ноябре спрос на услуги красоты в Барнауле вырос сразу на 95% по сравнению с прошлым годом. Предложений от мастеров по городу за этот же период стало больше на 50%.

Самой популярной сферой стали услуги ногтевого сервиса — их доля в общем количестве запросов на бьюти-услуги на Авито составила более 30%. При этом спрос на маникюр в Барнауле в ноябре вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. Предложений от мастеров по городу за этот же период стало больше на 47%. Средняя цена в Барнауле составила 600 рублей — за классический маникюр с покрытием гель-лаком.

Спрос на наращивание ресниц в Барнауле в ноябре вырос на 97%, объявлений от мастеров стало больше на 44%. Средняя цена за услугу по городу составила 800 рублей.

На парикмахеров спрос вырос на 136%, тогда предложение расширилось на треть. За среднюю цену в 800 рублей мастер сделает стрижку и салонную укладку, окрашивание обойдется дороже.

Спрос на услуги бровиста в Барнауле вырос на 79%, предложений стало больше на 21%. Средняя цена по городу составила 900 рублей. За эту цену можно воспользоваться услугами по ламинированию и коррекции бровей.

Также в ноябре спрос на услуги визажиста в Барнауле вырос на 106%, объявлений стало больше на 18%. Средняя цена на услуги начинается от 1000 рублей.