Электронные водительские удостоверения в России планируют внедрить до конца года

До конца 2022 года в России могут появиться электронные водительские удостоверения. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников.

«В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения», — цитирует Черникова РИА Новости.

Он отметил, что перед использованием обновленных водительских прав потребуется внести поправки в ПДД.

Он также добавил, что инспектор сможет потребовать у водителя документ в старом виде, если у него возникнут какие-либо сомнения.