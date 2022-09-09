«Это уже перебор, ребята!» В Барнауле водители начали парковать машины, занимая всю полосу движения

В паблике «Барнаул 22» обсуждают парковку автомобилей прямо на дороге таким образом, что другим водителям приходится объезжать по встречной полосе.

Барнаульцы отметили, что такая ситуация происходит на многих участках. Но в данном случае разбирали поворот на улицу Сиреневую с Северного Власихинского проезда.

«Почему водители считают нормой занимать всю полосу движения для парковки? И почему на подобных участках нет контроля ГИБДД? Приходится нарушать правила и ехать по „встречке“, пересекая сплошную полосу», — возмутилась местная жительница.

В комментариях водители отметили, что и сами постоянно задаются таким вопросом. И обратились к нарушителям: «Это уже перебор, ребята!»

«Вечером там вообще всё забито под завязку» — «Потому что права купили, а на мозг не хватило» — «Потому что быдлу законы не писаны», «Да уж, совсем больные люди» — «Потому что всем на всех наложить» — «Это очередные передвижные памятники тупости человеческой», — поделились своим мнением жители города.

Некоторые нашли оправдания: «Потому что не предусмотрели парковочные карманы для автомобилей, поэтому водители творят такую дичь». Впрочем, судя по видео, даже поблизости есть пустые места на парковках.