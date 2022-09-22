Финансирование зимнего содержания дорог и улиц в Барнауле поднимут на 100 млн рублей. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, такое решение принял глава городской администрации Вячеслав Франк.

Как отметил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, первый снег ожидается в третьей декаде октября.

«К этому времени планируется завершить системную подготовку к обслуживанию улично-дорожной сети в зимний период: обеспечить наличие противогололёдных материалов в необходимом объёме, готовность технического парка, укомплектованность городских служб специалистами. Главой города Вячеславом Франком было принято решение об увеличении финансирования зимнего содержания дорог в размере 100 миллионов рублей. Всего на эти цели в 2022 году предусмотрено 752,4 миллиона рублей», — рассказал Шеломенцев.

Основной объём средств пойдёт на повышение зарплаты работникам. Дополнительный — на включение в муниципальное задание тех участков улично-дорожной сети, которые ранее не были охвачены.

Руководитель МБУ «Благоустройство и озеленение» Сергей Бовкун отметил, что в зимний период 2022-2023 года за учреждением будет закреплено дополнительно два объекта — сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова, а также бульвар по проспекту Энергетиков. Замглавы по производству МБУ «Автодорстрой» города Барнаула Виктор Райко сообщил, что парк снегоуборочной техники насчитывает 248 единиц.

Также подчеркивается, что в связи с перекрытием путепровода по проспекту Ленина особое внимание зимой будет уделено участкам объезда путепровода. Для повышения эффективности очистки объектов будет применяться песчано-соляная смесь с песком из отсева дробления, который увеличит механическое воздействие смеси на проезжую часть.