Главой «Почты России» назначили бывшего руководителя «Национальной лотереи»

Волков имеет обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях

11 января 2023, 16:42, ИА Амител

Фото: pochta.ru

Руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков назначен гендиректором «Почты России», сообщили на сайте организации.

«Соответствующее решение принял совет директоров компании», — рассказали в пресс-службе «Почты России».

Также отметили, что Волков имеет обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях, в особенности в управлении финансами и работе с регионами.

В частности, с 2000 по 2010 год он находился на руководящих постах в Альфа-Банке, где развивал региональный бизнес. В 2012 году в Группе ВТБ занимал должность вице-президента, руководителя корпоративного бизнеса Москвы и Московской области ВТБ, в 2015-м — члена правления Банка Москвы. С 2016 года работал старшим вице-президентом, руководителем департамента региональной сети ВТБ.

Волков сменил на посту Максима Акимова, который возглавил компанию в феврале 2020 года.