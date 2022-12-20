Год сурка отменяется: в Барнауле убрали прошлогоднее ограждение для елки
Баннеры «обновили» и теперь они поздравляют с наступлением 2023 года
20 декабря 2022, 20:58
На площади Мира в Барнауле «обновили» ограждение для елки — ранее оно было оформлено баннерами 2022 года, а на текущей неделе установили новые баннеры в концепции оформления Нового года 2023.
В администрации Ленинского района уточнили, что полностью монтаж снежного городка планируется закончить к концу недели. Сейчас на площади уже смонтирован световой потолок, установлена часть светящихся малых фигур, продолжается создание ледяных фигур.
При этом для жителей района на площади уже запустился каток.
«Год сурка». В Барнауле на площади установили ёлку с прошлогодними щитами о встрече 2022 года
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