Год сурка отменяется: в Барнауле убрали прошлогоднее ограждение для елки

На площади Мира в Барнауле «обновили» ограждение для елки — ранее оно было оформлено баннерами 2022 года, а на текущей неделе установили новые баннеры в концепции оформления Нового года 2023.

В администрации Ленинского района уточнили, что полностью монтаж снежного городка планируется закончить к концу недели. Сейчас на площади уже смонтирован световой потолок, установлена часть светящихся малых фигур, продолжается создание ледяных фигур.

При этом для жителей района на площади уже запустился каток.