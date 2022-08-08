Горизонт затуманен: фотографии дымки над Барнаулом от лесных пожаров в ХМАО
«Туман» заволок город, Обь и Новоалтайск
8 августа 2022, 19:21
Смог и запах гари, которые второй день замечают жители Барнаула и других населённых пунктов Алтайского края, принёс ветер из Ханты-Мансийского автономного округа. Известно, что на утро 8 августа на территории ХМАО действуют 66 лесных пожаров на площади 83,8 тысячи га.
Сейчас над краевой столицей заметна дымка, которая скрывает солнечные лучи. Фотокорреспондент amic.ru заснял, как последствия лесных пожаров «украсили» Обь и часть города.
Дымка от пожаров накрыла Алтайский край. Что горит и опасен ли такой воздух для жителей?
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