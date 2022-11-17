Город «встал»: 10-балльные пробки сковали Барнаул вечером 17 ноября

Серьезные пробки образовались вечером 17 ноября в Барнауле. Согласно оценкам сервиса «Яндекс.Пробки», серьезность ситуации оценивается в 10 баллов.

Сейчас особенно сложная ситуация на проспекте Строителей и Красноармейском. На Ленина произошло ДТП, которое затруднило движение по улице. Кроме того, традиционно «стоят» Молодежная, Ядринцева, Цеховая и Калинина.

На Кутузова и шоссе Ленточный бор заторы схожим с пробками в центре города. Также затруднен проезд по Змеиногорскому тракту.

Отдельно движение затруднено на персечении Павловского тракта и улицы Попова, а также на прилегающих улицах. Напомним, что сегодня там ремонтируют светофор.