Госдума утвердила законопроект о прожиточном минимуме в 14 375 рублей

Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году. Об этом следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке кабмин объяснил, что величина прожиточного минимума устанавливается исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 рублей) и 2024 года (15 049 рублей).

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Происшествия Госдума приняла во втором чтении законопроект о прожиточном минимуме на 2023 год

Напомним, что данную инициативу одобрили во втором чтении 22 ноября. В 2022 году прожиточный минимум составляет 11 950 рублей. Для трудоспособного населения он установлен в размере 13 026 рублей, для детей — 11 592 рублей, а для пенсионеров — 10 277 рублей.