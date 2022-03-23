Градсовет Барнаула одобрил проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова с третьей попытки

Градостроительный совет Барнаула на очередном заседании 23 марта с третьей попытки одобрил проект нового корпуса Алтайского государственного университета, который планируют возвести на месте небольшого сквера на площади Сахарова, пишет «Толк». В ходе обсуждения возникли те же вопросы и возражения, что и на предыдущих заседаниях, но проект всё равно был одобрен.

Каким в итоге получился проект?

Выступивший с докладом архитектор Александр Деринг пояснил, что общее проектное решение остаётся. По его словам, из первоначального проекта убрали транспортную составляющую участка.

«Предлагаем за пределами участка выше по пр. Социалистическому расширить парковку для подвоза делегаций, которая будет работать в определённые часы. От неё можно пройти кратчайшим путём к главному входу», — сказал архитектор.

Александр Деринг также объяснил, что авторы увеличили площадь компенсационного озеленения в части газонов и количество посадочного материала в части деревьев. Они также внесли изменения в пропорции здания и в остекление.

«В мае выходим на главгосэкспертизу, в её компетенции сомневаться не приходится. Она проверит соблюдение всех норм, и давайте эту проверку оставим на усмотрение экспертов. Я напомню, что мы всё-таки сделали больше научно-лабораторный корпус, нежели учебный, а это снижает общее число пребывающих в нём людей», — добавил генподрядчик проекта, директор мастерской «АрхИ-Групп» Андрей Суртаев.

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Что сказали члены градсовета?

Многих архитекторов не устроил новый вариант здания. Так, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников снова уточнил у разработчиков, где и за счёт чего они размещают компенсационное озеленение. Суртаев пояснил, что это делается за счёт сужения излишне широких тротуаров, а также вовлечения площадок, которые сейчас покрыты асфальтом.

Виктор Четошников напомнил в который раз, что проект не проходит по нормативам возможной численности пребывающих на территории студентов.

«Мы неумолимо движемся к нормативному показателю. Сейчас вы превышаете норматив в 4,6 раза, на прошлом градсовете превышали в 6 раз. Но тем не менее градостроительный потенциал участка уже исчерпан, если мы работаем в рамках законодательства, а не только эстетику обсуждаем», — пояснил он.

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Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко тоже отметил, что у здания сильно завышен строительный объём.

Однако некоторые эксперты похвалили проект. В конце концов вице-мэр по строительству и председатель градсовета Андрей Фёдоров тоже оставил спорные моменты на усмотрение госэкспертизы, стройнадзора и прочих структур. Архитекторы со стажем были категорически против и предложили поимённое голосование. В итоге семь участников высказались «за», пять — «против» и ещё один воздержался. Это позволило одобрить проект в представленном виде.