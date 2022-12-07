Губернатор Кемеровской области извинился перед мобилизованным за то, что его жене не помогли

Мобилизованный житель Кемеровской области дозвонился на прямую линию с губернатором и рассказал о том, что его жену оставили без помощи. Об этом сообщает «Сибмедиа».

Мужчина рассказал, что его супруге не предоставили никаких льгот, а сотрудники социальных служб не связались с ней. Женщина за свои деньги купила уголь, а затем перетаскала его, несмотря на перенесённую недавно операцию.

Сергей Цивилёв в прямом эфире позвонил главе Мариинска и поручил ему немедленно связаться с супругой мобилизованного. Случившееся губернатор Кемеровской области назвал персональным сбоем.

«Я приношу извинения, и теперь глава города будет лично вести вашу семью», — сказал Цивилёв.