Губернатор Кемеровской области извинился перед мобилизованным за то, что его жене не помогли
Мужчина дозвонился на прямую линию с Цивилёвым и рассказал о том, что соцработники не связались с его супругой
Мобилизованный житель Кемеровской области дозвонился на прямую линию с губернатором и рассказал о том, что его жену оставили без помощи. Об этом сообщает «Сибмедиа».
Мужчина рассказал, что его супруге не предоставили никаких льгот, а сотрудники социальных служб не связались с ней. Женщина за свои деньги купила уголь, а затем перетаскала его, несмотря на перенесённую недавно операцию.
Сергей Цивилёв в прямом эфире позвонил главе Мариинска и поручил ему немедленно связаться с супругой мобилизованного. Случившееся губернатор Кемеровской области назвал персональным сбоем.
«Я приношу извинения, и теперь глава города будет лично вести вашу семью», — сказал Цивилёв.