Из-за новой партии. Энергетики назвали причину образования черного снега на Алтае

В СГК объяснили появление черного снега, на который недавно жаловались в соцсетях жители Рубцовска. Как сообщает «Банкфакс», в компании отметили, что «грязные осадки» вызваны проблемами на предприятии, которые уже устранены — причиной оказалась новая партия угля с высоким содержанием угольной мелочи.

Напомним, что жалобы от рубцовчан начали поступать в начале декабря — они рассказали о черном снеге и едком дыме, из-за которого на улице тяжело дышать. Неприятные осадки наблюдали сразу в нескольких районах города. Обращаясь к губернатору Виктору Томенко во время подготовки к «Прямой линии» один из жителей города заявил, что проблема наблюдается уже не первый год, а администрация никак не может ее решить.

Пользователи соцсетей обвиняют в черном снеге СГК, которой принадлежит Южная тепловая станция — она обеспечивает теплоснабжение почти всего Рубцовска. При этом в официальном аккаунте администрации Рубцовска заявили, что СГК проводит постоянный контроль выбросов — нарушений нет. Власти упомянули, что в городе находятся 12 тысяч частных домовладений с печным отоплением, у которых нет контроля выбросов, а также большое количество автомобилей, из-за которого город может быть погружен в дымку.

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Однако позднее оказалось, что власти зря пытались оправдаться. Депутат АКЗС из Рубцовска Андрей Чернобай встретился с главой местного подразделения СГК, Рубцовского теплоэнергетического комплекса, Максимом Нововым. Тот рассказал, что выбросы произошли из-за новой партии угля с высоким содержанием угольной мелочи, о чем не было известно заранее. В этой пылью котлы не справились, произошел выброс из дымовой трубы. Однако сейчас все проблемы устранены, поскольку на станции провели все «необходимые технические манипуляции».