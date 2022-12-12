Как выбрать ароматные и сочные мандарины. Жителям Алтая раскрыли несколько секретов

Эксперты советуют при покупке мандаринов хорошо их осматривать — чем светлее плод, тем кислее мякоть, а также предупредили, что хвостик с зелёными листьями не является показателем свежести. Как правильно выбирать мандарины, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

«Спелые фрукты долго не хранятся. Если купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их — так фрукты сохранятся дольше», — отметили в ведомстве.

Можно брать, если мандарин:

ароматный;

упругий;

кожура легко отделяется;

мандарин равномерно окрашен.

Не стоит брать, если:

есть признаки гнили и плесени;

слишком мягкий или твёрдый и сухой;

есть вмятины;

кожура повреждена.