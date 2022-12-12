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Как выбрать ароматные и сочные мандарины. Жителям Алтая раскрыли несколько секретов

Чтобы мандарины долго хранились, нужно натереть кожицу растительным маслом

12 декабря 2022, 15:01

Эксперты советуют при покупке мандаринов хорошо их осматривать — чем светлее плод, тем кислее мякоть, а также предупредили, что хвостик с зелёными листьями не является показателем свежести. Как правильно выбирать мандарины, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

«Спелые фрукты долго не хранятся. Если купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку. Если на веточках есть листочки, не обрывайте их — так фрукты сохранятся дольше», — отметили в ведомстве.

Можно брать, если мандарин:

  • ароматный;

  • упругий;

  • кожура легко отделяется;

  • мандарин равномерно окрашен.

Не стоит брать, если:

  • есть признаки гнили и плесени;

  • слишком мягкий или твёрдый и сухой;

  • есть вмятины;

  • кожура повреждена.

Роскачество рассказало, как правильно выбирать мандарины

Роскачество рассказало, как правильно выбирать мандарины

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