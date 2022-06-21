Китайский рынок в Барнауле вновь выставят на аукцион. Четыре года назад за него просили 400 млн

До конца текущего года китайский рынок на проспекте Космонавтов в Барнауле могут выставить на торги. Четыре года назад его уже пытались реализовать, но тогда желающих не нашлось. В ближайшее время Управление имущественных отношений должно заключить контракт на оценку акций АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края» (ТПК), которое управляет китайским рынком. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на данные госзакупок. После того как выполнят оценку акций, будет объявлен конкурс по продаже ТПК.

Ещё в конце мая Алтайкрайимущество объявило тендер на оценку акций ТПК. Победителем аукциона стала компания «Аналитик центр» из Волгограда. При начальной цене контракта в 176,6 тысячи рублей участник тендера предложил выполнить работу за 42,5 тысячи. Сейчас договор находится на стадии подписания.

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По условиям технического задания победитель конкурса должен определить рыночную стоимость 4094 акций АО «ТПК». Они находятся в собственности региона. Уставной капитал компании составляет 16,376 млн рублей. Впоследствии все 100% ценных бумаг будут выставлены на аукцион. О том, что ТПК планируют продать, стало известно ещё в 2021 году при утверждении прогнозного плана приватизации. Ранее власти пытались реализовать торгово-производственный комплекс в 2018 году. Тогда стоимость одной акции была 4 тысячи рублей, а торги начинались с 398 млн рублей. Однако найти покупателя на крупный лот так и не удалось.

АО «ТПК Алтайского края» управляет рынком на проспекте Космонавтов, 59, а также занимается предоставлением площадей в аренду. В прошлом году компания получила выручку 103,9 млн рублей. Чистая прибыль составила 752 тысячи рублей. Как отмечает «Банкфакс», на протяжении последних нескольких лет и выручка, и прибыль ТПК заметно падают. При этом ранее финансовые результаты позволяли ей выплачивать дивиденды в бюджет региона. Суммы варьировались от 1 до 10 млн рублей в год. В настоящее время АО «ТПК» возглавляет Константин Терин.