Клиенты «Сбера» вновь могут рассчитываться за покупки при помощи SberPay

Клиенты «Сбера», которые пользуются телефонами на базе Android, вновь могут расплачиваться за покупки при помощи смартфона. Банк возобновил работу сервиса SberPay.

Для того чтобы воспользоваться функцией, нужно привязать к сервису любую карту «Мир», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Напомним, что возможность оплачивать покупки со смартфона при помощи SberPay банк ограничил с 13 апреля 2022 года.

При этом у клиентов кредитной организации сохранялась возможность оплаты, если добавить карты «Мир» в сервисы Mir Pay или Samsung Pay.