«Лжеподрядчик» четыре года собирал деньги за общедомовое имущество в частном секторе Барнаула

«Коммунальные аферисты» орудуют в проезде Братском в Барнауле, утверждают алтайские справороссы. Организация, с которой никто не заключал никаких договоров, выставляет жителям частных домов счета за услуги по содержанию общедомового имущества, а тем, кто не платит, пишут досудебные претензии. Вскрыть обман помогла депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду» Евгения Боровикова, передаёт пресс-служба эсеров.

Ранее жители Железнодорожного района Барнаула обратились к депутату Боровиковой. По их словам, ООО «Жилищные услуги» самовольно (никто из собственников договоры не заключал, общих собраний не проводилось) взялось следить за содержанием общедомового имущества, которого у этих домов нет, поскольку они частные. Никаких услуг эта компания не предоставляет — мусор вывозит регоператор, с ресурсоснабжающими организациями у собственников заключены прямые договоры. Госинспекция подтвердила, что на обслуживание многоквартирных домов у данной организации лицензии нет. Жители обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

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По словам Евгении Боровиковой, жители частного сектора по проезду Братскому столкнулись с настоящей «коммунальной аферой». Депутат направила запрос в прокуратуру и ГУ МВД России по Алтайскому краю. Сотрудники отдела по экономической безопасности в ходе проверки усмотрели в действиях руководства ООО «Жилищные услуги» формальные признаки таких преступлений, как подделка документов и мошенничество.

Прокуратура также провела проверку законности деятельности данного подрядчика. Надзорное ведомство установило, что с 2017 по 2021 год «Жилищные услуги» незаконно на основании протокола, а также договора непосредственного управления осуществляли начисление платы за содержание общедомового имущества собственников жилых домов. Директору ООО «Жилищные услуги» вынесено представление. Кроме того, прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены на дополнительную проверку.

Правоохранители рассказали жильцам, которые платили по липовым счетам, как в судебном порядке взыскать с ООО суммы неосновательного обогащения.