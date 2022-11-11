Маршрутный автобус и такси столкнулись в центре Барнаула в час пик

Инцидент случился возле поворота с проспекта Ленина

11 ноября 2022, 17:15

Маршрутный автобус и такси столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова в Барнауле. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

На снимках видно, что маршрутка № 25 «встретилась» с легковым автомобилем у поворота. Подробности происшествия уточняется, информации о пострадавших в ДТП нет.

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