Минобороны России сообщило о возвращении 35 военнослужащих ВС РФ из украинского плена

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территории вернули 35 российских военнослужащих. Как пишет «Лента.ру», эту информацию подтвердили в Минобороны России.

По данным ведомства, военные будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Сейчас всем освобождённым пленным оказывается медицинская и психологическая помощь.

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Общество Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «110 на 110»

Напомним, что 11 ноября стало известно, что в ходе очередного обмена пленными Киев вернул России 45 военнослужащих и тела ещё двух солдат.