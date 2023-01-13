Мороженое для питомца: как сделать холодный собачий корм

Рассказываем, как и из чего можно приготовить лакомство

13 января 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Угостить питомца мороженым — отличная идея. Но не человеческим, а приготовленным своими руками специально для него. Обычное мороженое сделано из молока, на которое у многих собак аллергия, а ещё там есть сахар, шоколад и другие ингредиенты, давать которые питомцам нежелательно. Расскажем, как приготовить угощение, которое не навредит здоровью четвероногого друга.

Чтобы приготовить собачий корм как мороженое, нужно использовать только те продукты, которые пригодны для кормления животных. Идеально, если вы сможете взять только натуральные ингредиенты.

Йогуртовое мороженое

Рецепт прост: положите йогурт в морозильную камеру и подождите, пока он замёрзнет. Но лучше берите йогурты из растительного молока, так как у многих собак есть непереносимость лактозы.

В йогурт можно добавить и начинку: например, немного мёда, арахисового масла или некоторых сухофруктов. Но не следует этим злоупотреблять — балуйте питомца не чаще пары раз в месяц. Можно комбинировать йогурт и с разными фруктами — яблоком, грушей, — создавая таким образом довольно питательный и полезный продукт для собаки.

Мороженое с мясом и овощами

Для приготовления такого мороженого используйте овощной или мясной бульон, сделанный в домашних условиях или купленный в супермаркете, если он не содержит соли. В бульон можно добавить мелкие кусочки курицы или говядины, моркови, батата, тыквы, кабачка, цветной капусты.

Мороженое с картофелем и сыром

Варите картофель, пока он не станет очень мягким, а потом измельчите его при помощи блендера или раздавите вилкой. В пюре добавьте кусочки сыра. Сыр должен быть лёгким, нежирным и желательно без добавления соли или с минимальным её количеством, чтобы не создавать проблем со здоровьем.

Фруктовое мороженое

Может стать ещё одним отличным вариантом лакомства. Комбинируйте лесные фрукты с мятой, клубнику с бананом, яблоки, ананасы, груши, дыни, персики, киви. Фрукты и ягоды необходимо раздавить и поместить в морозильную камеру примерно на четыре часа. Мороженое готово.

Несмотря на то, что это варианты мороженого, которое собакам можно, нельзя часто кормить своего питомца подобным блюдом. Старайтесь обеспечить животному здоровую диету с ежедневными упражнениями, и лишь иногда балуйте четвероного друга собачьим мороженым.

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