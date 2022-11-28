На Алтае из-за сильных морозов перемерзают газовые трубы, аварийная не успевает ремонтировать

В Республике Алтай люди замерзают из-за ошибки, которую совершили рабочие, возводившие систему газового отопления. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Горно-Алтайск».

Из-за того что в газораспределительной системе есть вода, зимой в сильные морозы трубы перемерзают, а ответственные за работу сети не учитывают ошибок прошлых лет.

Мужчина, который пожаловался на то, что остался без отопления в морозы, рассказал, что он звонил в аварийную службу, где ему ответили, что его заявка 400-я в очереди.

Жителям региона, которые сталкиваются с аналогичными проблемами, посоветовали писать в соцсети, чтобы привлечь внимание властей.