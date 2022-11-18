На Алтае после частичной мобилизации вырос спрос на «мужские» специальности

В Алтайском крае в октябре увеличилось количество вакансий для преимущественно «мужских» массовых специальностей, сообщает «Зарплата.ру».

«Традиционно рынок труда находится на сезонном пике. Но кроме сезонности заметен эффект после объявления частичной мобилизации в сентябре», — подчеркнули специалисты портала.

Так, увеличилось количество вакансий для грузчиков на 17%, для монтажников — на 12%, для разнорабочих — на 8% и для охранников — на 5%. Стабильно высоким спросом пользуются сантехники, сварщики, фрезеровщики.

«Рынок труда продолжает испытывать кадровый дефицит рабочего персонала. Поэтому растущая нехватка может привести к конкуренции за сотрудников среди работодателей и, как следствие, к росту заработных плат», — предположили аналитики.

По данным портала, медианная зарплата* в Алтайском крае в октябре относительно сентября увеличилась на 11% и составила 50,5 тыс. рублей. К примеру, у грузчиков медианный доход — около 40 тыс. рублей, у маляров — 45 тысяч, у сварщиков — 80 тысяч.

*Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.