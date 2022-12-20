На фоне снижения платежеспособности в Барнауле подешевела аренда квартир

Стоимость долгосрочной аренды квартир в Барнауле в ноябре 2022 года по сравнению с сентябрём упала на 6,2%. Как сообщает «Авито Недвижимость», средняя ставка найма составила 15 тысяч рублей, тогда как в сентябре она была на уровне 16 тысяч рублей.

По сравнению с мартом падение оказалось ещё более существенным — на 16,4%.

Рост стоимости аренды с сентября по ноябрь отмечался только в четырёх крупных городах России — Ульяновске (+7,1%), Волгограде (+6,25%), Саратове (+3,4%) и Омске (+2,9%). Самое серьёзное падение отмечается в Москве (-26,6%, с 75 до 55 тысяч рублей), Сочи (-25%, с 40 до 30 тысяч рублей), Ростове-на-Дону (-21,4%, с 28 до 22 тысяч рублей), Калининграде (-15,2%, до 19,5 тысячи рублей) и Ставрополе (-15%, до 17 тысяч рублей).

Среди всех приведённых в исследовании городов наиболее низкая ставка оказалась в Брянске и Кирове — по 12 тысяч рублей. С сентября по ноябрь цены там не изменились.

В «Авито» отмечают, что текущей осенью во многих городах стоимость долгосрочной аренды падает на фоне снижения платёжеспособности населения, а наймодатели чаще соглашались на торг и скидку.