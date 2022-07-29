И так сойдёт. Разрушающийся мост в алтайской деревне «подремонтировали» щебёнкой

Северо-Восточное ДСУ засыпало ямы на разрушающемся мосту между сёлами Хмелёвка и Новодресвянка в Заринском районе Алтайского края щебёнкой. Также рабочие установили запрещающий знак «Ограничение массы» 10 тонн. Об этом сообщил amic.ru местный житель Павел Корчагин.

О том, что мост находится в аварийном состоянии, amic.ru рассказывал 13 июля. Жители села Новодресвянка, а там проживает всего 15 человек, боятся, что переправа вскоре разрушится полностью и люди окажутся отрезанными от цивилизации.

По словам Павла Корчагина, «примерно через пару дней после шумихи в соцсетях и СМИ» на мост приехали рабочие и засыпали ямы. Однако в целом такой «ремонт» ситуацию не исправил. Мужчина прислал фотографии, на которых видно состояние моста, перекошенные опоры, пробоины и трещины остались.

Получить комментарий у главы сельсовета или у представителей Северо-Восточного ДСУ amic.ru не удалось: на телефонные звонки никто не отвечал.

Мост между сёлами Хмелёвка и Новодресвянка / Фото предоставлено Павлом Корчагиным

Напомним, за Новодресвянкой находится только тайга и практически опустевший населённый пункт, в котором проживает один человек. В деревне нет ни ФАПа, ни магазина. Мост — единственная дорога, которая связывает «с цивилизацией», как отмечают жители. По нему едут и скорые, и пожарные машины, а также лесозаготовители, рассказывает исполняющая обязанности главы Хмелёвского сельсовета Елена Мишукова.

По словам Павла Корчагина, объехать мост можно только через некий брод, но для этого нужно сделать крюк 10 км. Причём весной и осенью его размывает и проезд становится невозможным. Мост же сейчас находится на балансе Северо-Восточного ДСУ, но о планах по его ремонту ничего не слышно.