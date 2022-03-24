Одну из четырёх перекрытых трасс открыли для движения в Алтайском крае
Снимать ограничения на остальных дорогах ночью не планируют
ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает, что трасса К-08 Славгород — Хабары — Крутиха открыта для движения. Согласно посту в Telegram-канале ведомства, продолжает действовать ограничение на трёх участках автодорог.
В Поспелихе на базе спорткомплекса «Юбилейный» развёрнут пункт временного размещения для пассажиров автобуса рейса Барнаул — Староалейское, который был остановлен в связи с ограничением движения транспорта по трассе К-09. По предварительной информации от «Алтайавтодора» в ночное время открытие дорог не планируется.
Напомним, что перекрытыми остаются следующие участки трассы:
К-03 Рубцовск — Змеиногорск;
К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (с 82 по 169 км);
К-18 Алейск — Чарышское (с 83 по 140 км).
Водителей просят соблюдать осторожность. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге автомобилисты могут обратиться за помощью по телефонам:
8 (3852) 507-512 — КГКУ «Алтайавтодор»;
8 (3852) 631-459 — ФКУ Упрдор «Алтай»;
8 (3852) 202-610 — дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края;
8 (3852) 246-787 КГБУЗ — Краевой центр медицины и катастроф Алтайского края;
8 (3852) 393-586 — дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.