Одну из четырёх перекрытых трасс открыли для движения в Алтайском крае

Снимать ограничения на остальных дорогах ночью не планируют

24 марта 2022, 23:18

ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщает, что трасса К-08 Славгород — Хабары — Крутиха открыта для движения. Согласно посту в Telegram-канале ведомства, продолжает действовать ограничение на трёх участках автодорог.

В Поспелихе на базе спорткомплекса «Юбилейный» развёрнут пункт временного размещения для пассажиров автобуса рейса Барнаул — Староалейское, который был остановлен в связи с ограничением движения транспорта по трассе К-09. По предварительной информации от «Алтайавтодора» в ночное время открытие дорог не планируется.

Напомним, что перекрытыми остаются следующие участки трассы:

  • К-03 Рубцовск — Змеиногорск;

  • К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан (с 82 по 169 км);

  • К-18 Алейск — Чарышское (с 83 по 140 км).

Водителей просят соблюдать осторожность. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге автомобилисты могут обратиться за помощью по телефонам:

  • 8 (3852) 507-512 — КГКУ «Алтайавтодор»;

  • 8 (3852) 631-459 — ФКУ Упрдор «Алтай»;

  • 8 (3852) 202-610 — дежурный Центра управления кризисными ситуациями МЧС Алтайского края;

  • 8 (3852) 246-787 КГБУЗ — Краевой центр медицины и катастроф Алтайского края;

  • 8 (3852) 393-586 — дежурный УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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